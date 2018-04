"E-bike wordt de nieuwe bromfiets" PTI GAAT ALS EERSTE GESPECIALISEERDE TECHNICI OPLEIDEN XAVIER COPPENS

23 april 2018

04u25 1 Kortrijk Het PTI in Kortrijk heeft afgelopen weekend de deuren opengezet, en meteen ook uitgepakt met de gloednieuwe richting 'E-bike & fietstechniek'. "We zijn de eerste secundaire school in Vlaanderen die dit nu in het aanbod heeft", aldus een trotse directeur Francis Bruyneel.

De nieuwe richting komt uiteraard niet uit het niets. Tijdens de fietsbeurs Velofollies had een delegatie van het PTI opgemerkt dat constructeurs van elektrische fietsen smeken om gekwalificeerde technici. "Het elektrisch fietsen zal de komende jaren nog een enorme boost kennen, maar er zijn amper geschoolde technici die aan zo'n rijwielen kunnen sleutelen", aldus directeur Francis Bruyneel. "Wij willen die leegte opvullen via een gepaste opleiding. Wist je dat er volgend jaar voor het eerst meer elektrische dan gewone fietsen verkocht zullen worden? Wij moéten gewoon meestappen in dat succesverhaal."





De richting 'E-bike & fietstechniek' zal wel pas vanaf het vijfde middelbaar gevolgd kunnen worden. "Logisch", vindt Bruyneel. "De leerlingen moeten eerst een basis mechanica op zak hebben. Overigens wordt het ook hoog tijd om die richting mechanica nieuw leven in te blazen - er zijn nog amper inschrijvingen. Maar door ook 'E-bike & fietstechniek' aan te bieden, hopen we weer meer leerlingen aan te trekken."





"Fietsen wordt populair"

Eén van de gezichten van de nieuwe opleiding wordt leerkracht mechanica Kristof Allegaert, zelf een wereldfietser en ultraracer met jaarlijks duizenden kilometers op de teller. "De richting leeft bij de leerlingen", aldus Allegaert. "De fiets van vandaag mag je ook niet langer vergelijken met de stationsfiets van gisteren. Fietsen wordt populair. In onze school zijn er al twee leerlingen die met een elektrische fiets naar school rijden. Het wordt eigenlijk de moderne bromfiets. Leerlingen die de richting 'E-bike & fietstechniek' volgen, krijgen zeven uur fietstechniek per week. Ze zullen een fiets volledig moeten kunnen demonteren en weer monteren. Bij defecten aan een elektrische fiets zullen ze een foutenanalyse moeten maken, een diagnose opstellen en de fiets uiteraard kunnen herstellen. De richting wordt een perfecte combinatie tussen mechaniek en techniek."





Technisch adviseur Koen Duhamel zal samen met de twee verantwoordelijke leerkrachten het leslokaal inrichten. "Deze richting vraagt specifieke werktafels en een duur gamma aan sleutels", legt hij uit. "We kiezen voor een lokaal met lichtinval en een bijhorende ruimte die als magazijn gebruikt zal worden."





De school zal ook, in samenwerking met constructeurs van elektrische fietsen, opleidingen organiseren voor onder meer verdelers. De eerste leerlingen kunnen de nieuwe richting volgend schooljaar volgen. "Tegen juni 2020 zullen de eerste professionele fietstechnici hier dus afstuderen", besluit directeur Francis Bruyneel.