‘Drugsboer van Zwevegem’ vecht voor zijn leven na vechtpartij VHS

13 maart 2019

07u43 0 Kortrijk Twee mannen van 31 en 25, bekend bij het gerecht omwille van drugsdelicten, zitten in de cel op verdenking van poging tot moord. De Kortrijkzanen werden opgepakt kort nadat de politie in een flat langs de Veldstraat de zwaargewonde Luc V. (52) aantrof. Het slachtoffer, gekend als de ‘drugsboer van Zwevegem’ verkeert in kritieke toestand.

Toen de politie zaterdag dringend naar een appartementsgebouw langs de Veldstraat in Kortrijk werd geroepen, vonden ze daar in een flat een zwaargewonde man die duidelijk zwaar was aangepakt. Kort nadien werden in de buurt ook twee verdachten opgepakt: Dempsy D. (31), de bewoner van de flat, en zijn kompaan Mike T. (25). Beiden zijn omwille van hun drugsverleden geen onbekenden voor het gerecht. Speurders onderzoeken nu wat zich precies in de flat heeft afgespeeld maar alles wijst er op dat het geweld te maken heeft met verdovende middelen.

Slachtoffer is geen onbesproken figuur

Luc V., de man die voor zijn leven vecht, en de twee kerels die aangehouden zijn, kennen elkaar vanuit het drugsmilieu. V. staat sinds 2012 zelfs bekend als de ‘drugsboer van Zwevegem’. In die periode ving hij drugsverslaafden op in zijn kippenboerderij. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was dat ze daar ingeschakeld werden om mee de handen uit de mouwen te steken, bleek dat de hoeve na verloop van tijd een draaischijf was voor de handel in heroïne. Het leverde V. 36 maanden cel op, waarvan 6 maanden effectief. Die straf maakte kennelijk echter weinig indruk want in de jaren nadien werd de man opnieuw betrapt.