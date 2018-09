"Drie uur later beviel ik van Maité" LOVELY (22) NAAR ZIEKENHUIS VOOR NIERSTENEN, MAAR... XAVIER COPPENS

01 september 2018

02u25 0 Kortrijk Met hevige pijn in haar rug wordt Lovely Dewolf (22) opgenomen in het ziekenhuis. Maar de pijn wordt niet veroorzaakt door nierstenen na al die studentenfeestjes, wel door een baby. Ze krijgt te horen dat ze zwanger is. Drie uur later bevalt ze van de kerngezonde Maité.

Het nieuwe academiejaar staat voor de deur. Lovely Dewolf (22) is klaar om preses te worden bij hogeschool Vives in Kortrijk. De voorbije maanden zei ze immers nooit nee tegen een studentenfeestje. En plots is daar die vervelende pijn in de onderrug. De huisarts schrijft pijnstillers voor. Een dag later verergeren de pijnscheuten. Lovely barst in tranen uit van de pijn. "De huisarts zei dat ik meteen naar het ziekenhuis moest, want die nierstenen moesten er onmiddellijk uit."





In het ziekenhuis nemen ze geen risico. Eerst wordt gecheckt of Lovely zwanger is. "En plots zeggen de dokters mij dat ik zwanger ben. Ik dacht, help, wat een slechte timing. We hebben nog geen huis, ik studeer nog en we hebben maar zo'n zeven maanden tijd om alles te regelen. Ik dacht immers dat ik maar een maand of twee zwanger was. Tot de gynaecoloog langskwam. Die zei me dat ik op dat eigenste moment al aan het bevallen was. Vijf minuten later lag ik in het verloskwartier. Nog eens een half uur later was Maité daar."





Lovely was zo in shock dat ze niet naar het pasgeboren kind kon kijken, laat staan het in haar armen nemen. Na een half uur schudde ze nog steeds van nee. "Tot de verpleegsters mij verplichtten om het kind vast te nemen. Toen ik het vasthield, wist ik dat dit mijn kind was, waarvoor ik wilde zorgen." Ook papa Arno De Reycke (27) had zich liever wat voorbereid, maar is net zo goed in de wolken met zijn dochtertje.





Zonder iets te weten

Maar hoe kan het dat Lovely acht maanden zwanger was zonder dat te voelen? "Ik was wel eens misselijk, maar ik dacht meteen dat ik te zwaar gefeest had. En als ik 's morgens niet uit bed geraakte, was dat omdat ik niet naar de les wilde, dacht ik." Haar studentenleven lijkt nu wel ten einde. "Dat valt inderdaad moeilijk te combineren met mama zijn."





Geen twee keer

Lovely hoopt dit geen tweede keer te moeten meemaken. "Alhoewel, ik heb het hele jaar gefeest zoals elke andere student. En Maité is kerngezond. De voorbije vier jaar ging ik nooit langs bij de gynaecoloog, maar dat verandert nu", lacht ze.