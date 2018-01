"Doris was een straffe madam" KONINGIN VAN PLANTJESWEEKEND KOM OP TEGEN KANKER OVERLEDEN PETER LANSSENS EN PHILIPPE MOERMAN

02u26 0 Foto PN Doris Verlinde was de ongekroonde koningin van de azaleaverkoop voor Kom op tegen Kanker sinds 1994. Kortrijk Doris Verlinde (65) uit Heule was 24 jaar dé topverkoper op het jaarlijkse plantjesweekend van Kom op tegen Kanker in Kortrijk. Ze kwam ook letterlijk op tegen kanker, want ze heeft vier jaar tegen de ziekte gestreden. Afgelopen donderdag heeft ze die strijd echter verloren. "Ze was een hele straffe madam", zegt haar echtgenoot.

De ongekroonde koningin van de azaleaverkoop stond sinds 1994 paraat. Dankzij haar kon Kortrijk grootsteden als Antwerpen en Gent voorbij steken. Het absolute record was de verkoop van 10.700 plantjes in september 2014, toen bekend raakte dat ze zelf aan kanker leed. Doris had een zeldzame vorm van lever- en galwegkanker. Ze vocht vier jaar tegen de ziekte, maar de nevenwerkingen van de vele chemokuren werden haar te zwaar. "We hebben samen met de artsen van het ziekenhuis AZ Groeninge besloten de behandeling stop te zetten. Haar tijd was gekomen", zegt haar echtgenoot Filiep Vande Wiele (64) geëmotioneerd.





Afscheid

"De artsen gaven haar drie maanden toen ze in januari 2014 de diagnose kreeg. Het zijn uiteindelijk nog vier goeie en kwaliteitsvolle jaren geworden, waar we heel gelukkig mee geweest zijn. De laatste maanden waren niet makkelijk, maar Doris had het aanvaard. Ze liet zich eind 2017 opnemen op de oncologische afdeling van AZ Groeninge. We hebben daar samen met onze dochters Jill en Daphne in alle sereniteit afscheid van haar genomen. We zijn heel blij dat we die laatste momenten samen hebben beleefd."





Monument

De inzet van Doris was lovenswaardig. Zo was ze ook medestichter van vrijzinnig centrum Mozaïek en secretaris van het Humanistisch Verbond in Kortrijk. "Doris was gedreven. Soms ook exuberant, met het hart op de tong, maar altijd met goeie bedoelingen. We gaan ons ter nagedachtenis van Doris blijven inzetten voor de vrijzinnigheid in Kortrijk en voor het plantjesweekend ook uiteraard. Het zal goed overgenomen worden", verzekert Vande Wiele.





"Doris zal zeker gemist worden, ze was een monument", reageert voorzitter John Deloof van het vrijzinnig centrum Mozaïek. "Ze was een supervrijwilliger die zich met hart en ziel inzette."





Gift

Doris laat naast haar echtgenoot en twee dochters ook schoonzonen Maurizio Soracco en Steven Vancraeynest en kleinkinderen Bianca, Lena, Emma en Thorsten achter. Wie afscheid van haar wil nemen, kan dat vrijdag om 10 uur in vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15a. Onder andere Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, zal er het woord nemen. De familie vraagt geen bloemen of kransen mee te brengen, maar om een gift te doen aan Kom op tegen Kanker op rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 met als mededeling '140-169-041 gift Doris Verlinde'.