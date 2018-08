'Dino's' geven Koester 5.000 euro 24 augustus 2018

Jorgen Deman uit Kortrijk, medewerker van Vlaams parlementair Ben Maertens (N-VA), heeft de 100 kilometer van de Dodentocht in Bornem gestapt, met collega's Bart Smans en Freya Perdaens. Het trio steunde zo Koester: een thuiszorgproject voor kinderkankerpatiënten vanuit het UZ in Gent. Een collega verloor zoontje Bram aan kanker en de ouders steun kregen van Koester. Omdat Brams favoriete knuffel een dinosaurus was, bracht het trio op de Dodentocht dino-knuffels mee. "We zamelden meer dan 5.000 euro in", zegt 'Dino'-lid Jorgen Deman. (LPS)