"Deze locatie wordt nieuwe troef" BOWLS OPENT AAN TOEKOMSTIGE VERLAAGDE LEIEBOORDEN PETER LANSSENS

13 november 2018

02u22 0 Kortrijk De uitbaters van Chinees restaurant The Great Wall, dat onlangs de deuren sloot, hebben nu al de aantrekkingskracht van de verlaagde Leieboorden ingezien. Vrijdag openen ze er het nieuwe Aziatische eethuis Bowls, hoewel het nog jaren zal duren voor de Leieboorden ook daar verlaagd zullen zijn.

De Leieboorden moeten tegen 2024 volledig verlaagd zijn, met ook een nieuwe wandel- en fietsboulevard tussen de Leie- en Noordbrug en een passantenhaven. De uitbaters van The Great Wall spelen echter nu al in op wat komen zal. Het restaurant sloot na bijna 35 jaar in de Rijselsestraat, nabij het stadhuis, om vrijdag te heropenen aan de Dolfijnkaai 12. De nieuwe zaak zal Bowls heten en zal Aziatische gerechten met Koreaanse, Japanse, Indonesische en Chinese accenten serveren. "Deze locatie wordt een nieuwe troef voor Kortrijk", zeggen zaakvoerders en broers Kwan Juk (36) en Kwan Hi (38). "De verlaagde Leieboorden komen er zeker, ze mogen op hun beide oren slapen", verzekert Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). "Bowls wordt een topper. Fijn trouwens dat de Aziatische keuken zo sterk aan bod komt in Kortrijk, met ook Nagomi, Kim Quy, Lily's Noodle House, Same Same, Than Thai, Bua's Thai Eethuisje, Sakura en Y-not Thai."





Showkeuken

The Great Wall opende in april 1984 de deuren in de Rijselsestraat. "Het is echter tijd voor vernieuwing. Een klassiek Chinees restaurant werkt niet meer", meent Kwan Juk. "Al blijven we zeker ook klassieke gerechten in Bowls serveren, zoals kip uit Maleisië en Tsiu Yim inktvis. Ons nieuw pand in de Dolfijnkaai heeft geschiedenis. Zo was twintig jaar geleden karaokebar Yellow River er nog gevestigd. De inrichting van Bowls ziet er industrieel uit met warme koperen toetsen. De werken hebben anderhalve maand geduurd. Nieuw is dat we alleen nog 's avonds open zijn, behalve op zondagmiddag. Tot middernacht, zodat de mensen ook 's avonds nog goed kunnen gaan uiteten in het centrum. We hebben een open showkeuken en werken met kommetjes omdat dit sneller werkt naar bediening toe. Veel mensen hebben tegenwoordig maar een uurtje tijd."





Ambassadeur

"Er is veel parking, wat ook goed is voor onze take-away. We hebben plaats voor vijfenveertig mensen, om het beheersbaar te houden. Tegen de lente van 2019 komt er voor Bowls nog een terras, met vijftig plaatsen en zicht op de Broeltorens", gaat Kwan Juk verder. "Onze vader Wing Sheung Siu (68), stichter van The Great Wall, wordt ambassadeur van Bowls. Hij zal ook af en toe nog een handje helpen. We zoeken trouwens nog een keuken- en zaalmedewerker", besluit Kwan Juk. Het vroegere pand in de Rijselsestraat, dat beschermd is, staat nu te koop.