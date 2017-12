"Deze avond geeft me extra energie" 430 MINDERBEDEELDEN GENIETEN VAN KERSTMAAL IN RING SHOPPING XAVIER COPPENS

02u28 1 Henk Deleu Robert Dhaenens en dochter Caroline genieten van het kerstmaal. Kortrijk Op kerstavond ging Ring Shopping om 17 uur dicht, maar een uur later stonden mensen alweer aan te schuiven. 430 minderbedeelden waren uitgenodigd voor een gratis kerstmaaltijd. "Ik wil geen kerstavond meer aan tafel. Een kerst bezorgen aan zij die het moeilijk hebben, dat is waardevoller", zegt shoppingmanager Bruno Devriese.

Het werd een bijzondere warme kerstavond in Ring Shopping Kortrijk. Voor het eerst werd een kerstmaal klaargemaakt voor maar liefst 430 minderbedeelden, maar zondagavond werden ze allen als vip behandeld door veertig vrijwilligers op uitnodiging van shoppingmanager Bruno Devriese.





"Vorig jaar reed ik op kerstavond naar mijn schoonouders. Ik zei tegen mijn vrouw, mocht ik een arme man tegenkomen op straat, ik zou hem vast en zeker meenemen. Later op de avond zei ik tegen de familie dat ik er volgend jaar niet meer zal bijzijn. Ik wilde iets organiseren voor de armen in onze regio."





"Doet erg deugd"

Daar is Devriese met glans in geslaagd. Via Ichtus, stad Kortrijk, gemeente Kuurne en KV Kortrijk werden 430 minderbedeelden uitgenodigd voor het kerstmaal. De stad Kortrijk legde zelfs bussen in om de genodigden op te pikken. Robert Dhaenens (87) uit Heule en zijn dochter Caroline (60) uit Marke waren erg vereerd.





"Elk jaar zitten we met ons tweeën alleen sinds mijn moeder bijna vijf jaar geleden gestorven is. En nu zijn we omringd door zo veel mensen. Dat doet erg deugd", beseft Caroline. Op oudejaarsavond zal Robert alleen thuiszitten.





"De avond nu zal me extra energie geven, want alleen thuiszitten met de feestdagen doet extra pijn. Jammer dat mijn vrouw hier niet bij kan zijn", vertelt Robert.





"Er zal beslist veel op televisie zijn en ik beloof om meer dan een keer te bellen op oudejaarsavond", sust dochter Caroline. Van zodra alle genodigden aanwezig waren en hun glas cava kregen, werd de tomatensoep geserveerd door traiteur 't Neerhof uit Kortrijk. "Alles wat we serveren, werd gesponsord door verschillende partners. Na de soep kregen onze gasten kalkoenstoofvlees met frietjes en een stukje ijstaart als dessert. Aan tafel wilden we liever geen alcohol schenken", geeft Bruno Devriese nog mee. Stipt om 23 uur is het feest afgelopen. Na het opruimen hebben de veertig vrijwilligers immers nog een afterparty verdiend. Ook elders in de regio waren er mooie kerstacties op kerstavond.





In Avelgem organiseerde Curieus met hun 'Rode Kerstactie' een kerstmaal voor 96 Avelgemnaren die het financieel moeilijk hebben. En naar jaarlijkse gewoonte heeft de Ronde Tafel in Kortrijk samen met enkele professionele koks meer dan 800 maaltijden klaarmaakten in de gebouwen van Syntra West voor mensen uit de vierde wereld.