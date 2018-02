"Dankzij ons vind je de weg naar de skilift" WALLRUS ONTWERPT BEWEGWIJZERING VOOR PRETPARKEN EN SKIGEBIEDEN JOYCE MESDAG

15 februari 2018

02u26 0 Kortrijk De naam 'Wallrus' zegt je misschien niets, maar de kans is heel groot dat je al eens op het werk van dit adviesbureau uit Kortrijk bent gebotst. Het bedrijf ontwerpt de bewegwijzering voor pretparken, onder meer in Bellewaerde, Walibi en Parc Astérix, en in skigebieden als Val d'Isère en Les Arcs.

"We hebben een dik vel, en zetten graag ons tanden ergens in." Zaakvoerder Kristof Flamen vertelt ons graag waarom 21 jaar geleden voor de naam 'Wallrus' werd gekozen. "We zijn in 1997 begonnen als grafisch ontwerpbureau. Bedrijven kunnen bij ons terecht voor hun bedrijfscommunicatie. Advertenties, logo's, folders, verpakkingen, een nieuwe huisstijl... Wij ontwerpen die voor hen."





Bellewaerde

Sinds 2010 maakt 'signalisatie' een steeds groter wordend deel uit van de bedrijfsactiviteiten van Wallrus. "Het is begonnen met een grote opdracht van Bellewaerde, voor wie we al enkele andere grafische vormgevingsopdrachten hadden uitgevoerd. Ze vroegen ons om al de wegwijzers en attractie- en infoborden in hun pretpark onder handen te nemen, zodat ze meer één geheel zouden vormen."





Na die opdracht van Bellewaerde, volgden al snel andere.





"Zo hebben we een concept mogen uitwerken voor de verschillende pretparken van Walibi. Parc Astérix in Parijs is al snel gevolgd."





En dankzij hun aanwezigheid in Walibi belandden de ontwerpen van Wallrus al snel in de sneeuw.





"Val d'Isère had ons zelf gecontacteerd met de vraag een offerte op te maken om ook alle bewegwijzering daar aan te pakken. Les Arcs, La Vallée de La Maurienne en Savoie volgden al snel erna,en op dit moment zijn we bezig met een project in Tignes. Overzichtsborden van het hele skigebied, pijltjes naar bepaalde skipistes of liften, namen en logo's op gebouwen en liften... we maken het allemaal. Signalisatie moet sowieso duurzaam en stevig zijn, maar in skigebieden is materiaalkeuze nog extra belangrijk. De UV-straling is er extra fel en er kunnen windsnelheden tot meer dan 200km per uur gehaald worden. Onze signalisatie moet daartegen bestand zijn."





Opvallen is must

Er zit heel wat meer achter de pijltjes waar je vaak achteloos voorbijloopt, dan je zou denken.





"Over alles wordt nagedacht. Welk lettertype het best past, in welke kleur de pijltjes worden opgemaakt... In de ontwerpfase lopen we ter plaatse rond om met ons gezond verstand en gevoel voor logica om te bepalen op welke plaats ze best komen, en op welke plaats je welke bestemming best aanduidt. De beste pijltjes zijn die waar je oog meteen opvalt, op het moment dat je ze zoekt, en waar je meteen de juiste bestemming op ziet. Op het moment dat je ze effectief moet gaan zoeken, staan ze met andere woorden niet op de juiste plek."





Het spreekt voor zich dat Kristof in het dagelijkse leven extra veel oog heeft voor de signalisatie op openbare plekken. "Een grote fout die in pretparken bijvoorbeeld wordt gemaakt, is te veel decoratie toevoegen aan de pijltjes. Bezoekers beseffen dan vaak niet meer dat er ook effectief informatie op de pijlen staat."





Naast deze projecten die wat meer tot de verbeelding spreken, heeft Wallrus ook meer 'doordeweekse' projecten afgewerkt. Zoals de tijdelijke signalisatie voor De Lijn aan het station van Kortrijk, musea, shoppingscentra en bedrijventerreinen.