"Dan ruimen we het zélf wel op" 'KORTRIJK KRAAKNET' NEEMT HEFT IN EIGEN HANDEN PETER LANSSENS

16 juli 2018

02u24 1 Kortrijk Sommige Kortrijkzanen kunnen het zwerfvuil niet langer aanzien en nemen met 'Kortrijk Kraaknet' het heft in eigen handen. Elke maand ruimen ze een buurt op. Gisterenochtend zijn ze naar de Sint-Janswijk getrokken. Van blikjes en flesjes tot condooms en gebruikte pampers, de buit was aanzienlijk.

De leden van Kortrijk Kraaknet ruimen voortaan elke derde zondag van de maand een buurt op. Gisterenochtend trokken ze voor het eerst eropuit. In de Sint-Janswijk verzamelden ruim vijftig vrijwilligers vele tientallen blikjes, flesjes, sigarettenpeuken, papiertjes en zelfs fietsonderdelen en condooms. Vooral op de site Vetex en in de Stasegemsestraat en Veldstraat was het erg. "Ik erger me mateloos aan zwerfvuil op stoepen en in bermen", zegt Natacha Jaumain (38), initiatiefneemster van Kraaknet. "Niet dat Kortrijk erg vuil is, maar we willen de stad toch nog netter maken. En we hopen de mentaliteit van de mensen te veranderen. Begin bij jezelf door bijvoorbeeld afval mee naar huis te nemen of onderweg in een vuilnisbak te gooien. En als we in Kortrijk erin slagen om de handen in elkaar te slaan, bereiken we meer." Dat vindt ook gemeenteraadslid en handelaar Koen Byttebier (Open Vld). "Als iedereen alleen al de moeite doet om voor eigen huis zwerfvuil op te rapen, zou Kortrijk veel netter zijn."





Hulp van buitenaf

Kortrijk Kraaknet krijgt zelfs hulp van buitenaf. Zo hielp Eveline De Witte (38) uit Lauwe mee, aangevuurd door haar dochter Dieuwke Opsommer (10), die les volgt in basisschool Het Open Groene in Marke. "Ik raap overal zwerfvuil op", vertelt Dieuwke. "Zo dook ik recent in onze eigen straat, de Oude Aalbekestraat in Lauwe, gewoon in de gracht om er lege blikjes uit te halen. Waarom ik dat doe? Omdat ik er gewoon niet tegen kan, tegen al die onnodige vervuiling. De natuur, de stad, het moet allemaal mooi blijven."





Werk aan de winkel

Er zijn duizend straten in Kortrijk. Het initiatief Kraaknet wil de komende maanden en jaren een groot deel van die straten opruimen. De volgende buurten die de derde zondag van de maand volgen, zijn Overleie in augustus, 3 Hofsteden in september, deelgemeente Marke in oktober en de Leieboorden tussen de Broeltorens en tennisclub Wikings in november. "Wie vuile plekjes kent, mag dat altijd aan ons laten weten", zegt Natacha Jaumain. Kortrijk Kraaknet zorgt voor materiaal om op te ruimen, Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) regelt fluohesjes voor de vele vrijwilligers en de stad regelt een container om al het verzamelde afval in te gooien. Info staat op de Facebookpagina Kortrijk Kraaknet. Daar verschijnen ook regelmatig duurzame tips, zoals 'poets je tanden met de kraan dicht' of 'gebruik een broodtrommel in plaats van brood in een plastic zak'.





Meer over Kortrijk

milieu

milieuvervuiling

afval