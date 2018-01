"Conciërge Tom is ultieme wapen tegen ramkraken" NU AL CAMERABEWAKING EN ALARMDETECTIE IN ELEKTROZAAK MCNUDDE PETER LANSSENS

02u35 276 Henk Deleu Zaakvoerder Michiel Cnudde samen met Tom Verhaeghe, die in de flat boven de zaak komt wonen. Kortrijk Mcnudde zet na drie ramkraken een conciërge in, in een ultieme poging om criminelen definitief af te schrikken. "Zware mannen hebben hier niets meer te zoeken", zegt Tom Verhaeghe alias Tattoo Tom uit Vichte, die straks boven de elektrozaak komt wonen.

Mcnudde op het kruispunt Belgiek in Deerlijk kreeg een eerste keer ongewenst bezoek in oktober 2015. Gangsters reden toen met een monovolumewagen in op de etalage en gingen ervandoor met 10.000 euro aan materiaal. Een jaar later werd er weer ingebroken, zonder buit. En in april 2017 forceerde een gangster met een Audi A4 een toegang tot de winkel. De crimineel belandde zo in een tussenmagazijn, waar geen waardevol materiaal stond. Mcnudde is nochtans een versterkte burcht met alarmdetectie, een verfijnd systeem waarbij de zaak bij ongewenst bezoek in tien seconden vol rook hangt en een prima camerabewaking.





Geen schrik

"Ik heb de meest gesofisticeerde beveiliging in de regio, maar dat volstaat blijkbaar niet", zegt zaakvoerder Michiel Cnudde (35), ook gekend als dj. Hij gaat nu nog een stap verder door een conciërge in te zetten. Dat is goeie vriend Tom Verhaeghe (33) alias Tattoo Tom uit Vichte. Geen onbekende in de regio, want Tom schopte het recent tot de liveshows van VTM-programma The Voice van Vlaanderen. En hij is werkzaam bij Tattoo Mike, op de Vlasmarkt in Kortrijk. "Ik woon vanaf februari in de flat boven de elektrozaak", vertelt Tom. "Of ik geen schrik heb? Zware mannen hebben hier niets meer te zoeken. Want van het moment dat ik iets verdacht zie, verwittig ik de politie. Of ik gewapend zal zijn? Laat ons zeggen dat ik een stok achter de deur zal hebben, als er iemand de winkel probeert te betreden. Hoe ik echt zal reageren als het zover komt, weet ik natuurlijk niet, maar ik zal in ieder geval goed voorbereid zijn. Zo zal ik alle camerabeelden van de winkel op mijn smartphone kunnen volgen."





Prikje

"Ik verwacht niet dat Tom zijn leven riskeert", pikt Michiel Cnudde in. "Maar hij kan wel het verschil maken, want ik vrees dat ramkrakers nog eens zullen proberen toe te slaan. Mijn zaak ligt namelijk vlakbij de autosnelweg E17, waardoor gangsters snel kunnen vluchten. Tom kan nu meteen de politie verwittigen. Ik woon zelf op anderhalve minuut rijden van de zaak, maar zelfs dat is te ver. Want die gangsters zijn in nog geen minuut weer weg. Nu krijgen ze geen tijd meer. Ik zag het niet zitten om zelf boven de zaak te wonen. Anders zou ik er niet meer in slagen om werk en privé van elkaar gescheiden te houden. Of Tom een vergoeding krijgt? Hij krijgt een goeie huurprijs voor de flat", aldus Cnudde. "Het is voor een prikje, dit kan ik niet laten liggen", besluit Tom Verhaeghe.