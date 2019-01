“CD&V moet radicaal verjongen en vernieuwen”: toch zetelt De Clerck (67) weer in gemeenteraad Peter Lanssens

02 januari 2019

16u18 0 Kortrijk “CD&V moet in Kortrijk radicaal verjongen en vernieuwen”, zegt Stefaan De Clerck (67), die zelf tóch weer zijn zitje in de gemeenteraad opneemt. Het gespeculeer over het einde van zijn politieke carrière mag dus stoppen. “Pas als ik garanties heb dat die fundamentele vernieuwing lukt, ruim ik plaats om jongere CD&V-politici te lanceren”, vervolgt de gewezen burgemeester van Kortrijk.

CD&V kreeg tijdens de verkiezingen een oplawaai. De partij werd gehalveerd en heeft met 16,8 procent van de stemmen nog zeven zetels in de gemeenteraad in Kortrijk. Een wereld van verschil met de 33 procent in 2012 en de net geen 40 procent in 2006. “Tijd voor échte vernieuwing, ik neem de leiding”, reageerde kopvrouw Hannelore Vanhoenacker op verkiezingsavond 14 oktober 2018 in deze krant. Sommige inwoners verwachten dan ook dat ‘éminence grise’ Stefaan De Clerck zijn zitje in de gemeenteraad niet opneemt. Stefaan De Clerck leed op 14 oktober een persoonlijk verlies van 5.205 stemmen, weliswaar als lijstduwer, en viel terug naar 2.118 stemmen.

Te weinig leiderschap

Toch neemt hij zijn zitje op. “CD&V boekte het slechtste verkiezingsresultaat ooit in Kortrijk. Na een minder goede campagne waarin onze partij te weinig leiderschap toonde en de duimen legde voor de professionaliteit waarmee Team Burgemeester fel campagne voerde”, stelt Stefaan De Clerck. “CD&V bracht nochtans een zeer goeie ploeg samen. Maar er raakte niemand nieuw verkozen. We gaan nu met alle mogelijke middelen CD&V verder radicaal vernieuwen en verjongen. Ik werk daar aan mee en zet als gemeenteraadslid mijn ervaring in. Dat betekent niet dat ik tot 2024 raadslid ben. Vanaf het moment dat ik garanties heb dat die vernieuwing lukt, stel ik mijn mandaat ter beschikking om jongere politici te kunnen lanceren. Ik hoop in de gemeenteraad vooral op meer positieve dialogen, om het beste na te streven voor Kortrijk”, aldus De Clerck. Wat die vernieuwing en verjonging betekent, is voor later. “Dat lichten we binnenkort toe”, houdt Hannelore Vanhoenacker de boot nog af.

“CD&V boekte het slechtste verkiezingsresultaat ooit. Na een minder goede campagne waarin onze partij te weinig leiderschap toonde en de duimen legde voor de professionaliteit waarmee Team Burgemeester fel campagne voerde” Stefaan De Clerck

Felix naar Vlaams parlement?

Stefaan De Clerck hoopt dat CD&V in Kortrijk al de rug kan rechten tegen de volgende verkiezingen – Vlaams, federaal en Europees – op 26 mei. Hij kijkt zelf vooral naar zoon Felix (34). Felix De Clerck werd met 861 stemmen in de gemeenteraad van buurgemeente Zwevegem verkozen. Maar neemt er zijn mandaat niet op omdat hij komende lente met zijn gezin van Zwevegem naar de vroegere ouderlijke woning in de Devaerelaan in de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk verhuist. Felix De Clerck wordt klaargestoomd voor de verkiezingen in mei. “Hij zal zijn neus aan het venster steken, maar we bekijken nog hoe, want de lijstvorming is niet eenvoudig”, zegt Stefaan De Clerck. “Felix heeft zin in het Vlaams parlement. Cultuur, een Vlaamse bevoegdheid, ligt hem. Want Felix was vijf jaar directeur van het Kunstensteunpunt van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Of Felix ook deelneemt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024? Het is echt veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.”

Verdwijnt naam CD&V 4.0?

CD&V trok in Kortrijk als CD&V 4.0 naar de kiezer. “We waren, zijn en blijven CD&V. Een surrogaat hoeft niet. We hebben nu duidelijkheid nodig”, vindt Stefaan De Clerck. Zetelen voor CD&V in de gemeenteraad: fractieleider Hannelore Vanhoenacker, Stefaan De Clerck, gedeputeerde Jean de Bethune, federaal parlementair Roel Deseyn, Pieter Soens en gewezen schepenen Christine Depuydt en Alain Cnudde. Mia Cattebeke gaat naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Haalden het onder meer niet bij de ‘nieuwe jeugd van CD&V’: Benjamin Vandorpe en Dieter Devos (burgerbeweging Turbo), Sien Vandevelde, Johannes Coulembier en Liselotte Vandevelde.