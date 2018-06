"Buren praten er meer met elkaar door" INWONERS KRIJGEN GROEN LICHT VOOR GEVELTUINTJES PETER LANSSENS

19 juni 2018

02u50 1 Kortrijk Inwoners mogen vanaf nu een geveltuintje aanleggen in Wevelgem. En in Kortrijk krijg je voortaan een subsidie van 25 euro voor zo'n tuintje. Buren praten er meer met elkaar door, het koelt de stad af en de luchtkwaliteit verbetert.

Wevelgemnaren mogen, mits een aanvraag bij de dienst Openbare Infrastructuur en Mobiliteit (OIM), vanaf nu een geveltuintje aanleggen. Het OIM komt kijken of het trottoir breed genoeg is. Initiatiefnemer Simon Verschelde (43) heeft in de Kozakstraat al zo'n tuintje. Een druivelaar siert er zijn huisgevel. "Een zware investering is het zeker niet en je hoeft slechts één tot enkele stoeptegeltjes weg te doen.





Het maakt de straat mooier en de mensen gelukkiger. Het brengt meer natuur in de stad. Vogels maken nesten in een geveltuintje en er leven insecten in. De planten koelen in de zomer de stad af. Dat effect is welkom, want stenen en asfalt absorberen zonlicht en maken de stad warmer. Gevelplanten produceren ook zuurstof en filteren fijn stof, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. En dan is er het sociaal contact. Buren komen meer buiten om een babbeltje te slaan. En als je zo'n geveltuin met een gevelbankje combineert, wordt het effect alleen maar versterkt. Mensen stoppen dan spontaan om een 'klapke' te doen. Ik heb zelf geen televisie. Ik vind het aangenamer om buiten te zitten", zegt de drijvende kracht van de organisatie Lieve Zusjes, Stoere Broers, die recent een wedstrijd voor zo'n gevelbankje in Wevelgem organiseerde, gewonnen door Wouter Dumolein en Ineke Garreyn uit de Goudbergstraat. "Ze simuleerden op een toffe manier met tape een geveltuintje en -bankje op hun gevel. We installeren de komende weken een écht bankje aan hun gevel", zegt Verschelde.





Groenslingers

Niet enkel Wevelgem steunt de beweging. Dat is nu ook in Kortrijk zo, waar in de jongste gemeenteraad onder impuls van schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) een systeem met 25 euro subsidie per geveltuintje is goedgekeurd. In Harelbeke kan het ook. De gemeente Wevelgem laat verder groenslingers toe, waarbij in smalle en rustige straten kabels van de ene kant van de straat naar de andere worden gespannen en er zo klimplanten over straat kunnen hangen. En in de Kozakstraat mag aan de dwarsing met de Kweekstraat een 'kindersamenmoestuin' ingericht worden. Er is interesse van zo'n vier gezinnen. "Een jongetje heeft hier achter een broodautomaat al een vierkantemetertuintje ingericht, met onder meer sla, tomaten en aardbeien", vertelt Simon Verschelde.





De gemeente Wevelgem investeert tot slot zelf in vijf mobiele houten bakken met bomen of beplanting in, die (op vraag van organisatoren) evenementen opfleuren.