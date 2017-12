"Blij dat we opnieuw aan de slag kunnen" RUDI EN SABINE HEROPENEN DE VOLKSVRIEND NA BRAND IN 'T BROUWERSHOF LIEVEN SAMYN

02u44 1 Henk Deleu Vanaf 5 januari openen Rudi Nys en zijn echtgenote Sabine de deuren van café De Volksvriend in de Tombroekstraat in Rollegem. Kortrijk Anderhalve maand nadat een brand hun café 't Brouwershof in Stasegem onbruikbaar maakte, mogen Rudi en Sabine zich opnieuw café-uitbaters noemen. Vanaf 5 januari gooien ze in Rollegem (Kortrijk) de deuren van café De Volksvriend open. "Met nieuwe moed gaan we er opnieuw tegenaan", klinkt het.

De wekelijkse sluitingsdag op 22 november draaide voor Rudi Nys en zijn echtgenote Sabine uit op een drama. Terwijl ze een bezoekje brachten aan de Gentse horecabeurs zorgde een kortsluiting aan een koffiemachine achter de toog van 't Brouwershof voor een brand. Het vuur vernielde het café, rook en roet maakten ook de privéwoning op de eerste verdieping en de achterliggende feestzaal onbruikbaar. Rudi en Sabine bleven niet bij de pakken zitten en beslisten snel dat ze opnieuw ergens achter de toog wilden staan.





"Door de brand verloren we in één klap ons inkomen", vertelt Rudi. "Bovendien zijn we harde werkers, stilzitten is niet aan ons besteed. Daarom zijn we blij dat we samen met brouwerij Bockor in De Volksvriend van start kunnen gaan. We moesten wel minstens tien kilometer uit de buurt van 't Brouwershof blijven. We hebben er veel zin in om het café nieuw leven in te blazen. Het stond ongeveer een jaar leeg. We zijn al volop bezig met poetsen."





Lieven Samyn Anderhalve maand geleden werd het café vernield door een brand.

Flyeren

Rudi is afkomstig uit Zwevegem maar geen onbekende in Rollegem. "Ik was er enkele jaren postbode", onthult hij. "Ik ken er dus wel wat mensen. We willen er voor zorgen dat er opnieuw wat meer te beleven zal vallen. Straks gaan we flyeren, we hopen enkele verenigingen te kunnen aantrekken en kunnen allerhande activiteiten of feestjes organiseren in een bijhorende feestzaal. Een andere meevaller is dat we hier ook kunnen komen wonen. Tot nu toe verbleven we in een appartementje in Harelbeke. Het nieuwe jaar lacht ons toe."





Ondertussen kreeg de eigenaar van café 't Brouwershof de toelating om aan de opkuis- en renovatiewerken te beginnen. "Die zullen wellicht minstens zes maanden duren", weet Rudi. "Het liefst zouden we dan naar daar terugkeren maar die toekomst ligt nog niet vast. Eerst willen we er in Rollegem een lap op geven."