"Beste maand juli in 30 jaar tijd" OPENLUCHTZWEMBAD TREKT 20.000 BEZOEKERS JOYCE MESDAG

01 augustus 2018

02u38 0 Kortrijk Het openluchtzwembad in Kortrijk heeft er de meest succesvolle maand in 30 jaar opzitten. Er kwamen maar liefst 20.000 zwemmers langs. Op de topdag vorige week donderdag lokte het zwembad 1.453 zwemmers op één dag. "En ondanks de drukte hebben we amper overlast gehad", klinkt het bij Lago, dat het zwembad uitbaat.

Het openluchtzwembad had in juli meer succes dan ooit dankzij de hoge temperaturen.





"Volgens enkele medewerkers is het van de jaren 80 geleden dat er nog zóveel volk naar de Abdijkaai kwam zwemmen", zegt Arne Vandendriessche (Open Vld), schepen van Mensen en Gebouwen. "We halen nu bijna vier keer zoveel zwemmers als in juli vorig jaar (5.134), en ook topjaar 2013 (met 17.625 zwemmers, in een maand) laten we vlotjes achter ons."





Op topdagen kwamen er méér dan 1.000 mensen per dag zwemmen. Dat was het geval de eerste drie zondagen van de maand, en op woensdag 25, donderdag 26, en vrijdag 27 juli, toen het kwik boven de 30 graden klom. "Vandaag en gisteren was het weer erg rustig", zegt Sven Decaesstecker van Lago, zwembadmanager in de Abdijkaai. "Het is niet héél erg warm, en er is wat bewolking, maar begin juli was ditzelfde weer al genoeg geweest voor een topdag. Mensen zijn intussen al véél warmer weer gewoon geworden."





Amper overlast

Vorige zomer waren er nog permanent twee agenten aanwezig om een oogje in het zeil te houden, omdat er de voorbije jaren wel eens jongeren voor overlast zorgden. Die politiepost is nu opgedoekt. "We hebben amper incidenten gehad. Er is altijd minstens één securityagent aanwezig, dus die kan bijspringen als het nodig is, en bij problemen komt de politie meteen langs", zegt Decaesstecker.





"Tot nu hebben we 13 mensen een locatieverbod opgelegd in samenwerking met de politie, en 10 sportkaarten zijn geblokkeerd, bij wijze van waarschuwing", zegt Vandendriessche.





IJsjes

De ijsjes verkochten er als zoete broodjes. Meer dan 250 per dag, volgens Vandendriessche.





"Ideaal om mee af te koelen", lachen Kitana Fretin uit Kortrijk en haar vrienden. "Wij komen al voor de zesde keer zwemmen deze zomer", zeggen Lola en Leyla Vandemeulebroeke en Lana en Levi Decorte uit Harelbeke. "Vorige week was het hier superdruk, de hele weide lag vol. Vandaag is het rustiger en leuker."





Het zwembad Abdijkaai is na deze zomer zeker nog twee zomers open. Daarna wordt de toekomst van het zwembad onder de loep genomen. "We wachten in de eerste plaats af hoeveel zwemmers de Abdijkaai nog zal lokken eens het nieuwe zwembad, dat ook een buitengedeelte zal hebben, open is", zegt Vandendriessche. "Maar als het aan ons ligt, willen we dit pareltje zeker behouden."