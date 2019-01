“Als ik je tegenkom, zal ik je keel dichtknijpen”: vrouw met bipolaire stoornis krijgt geen straf voor bedreiging aan politierechter LSI

28 januari 2019

14u32

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 28-jarige vrouw uit Zonnebeke komt er na de bedreiging van Kortrijks politierechter Philip Hoste zonder straf vanaf. De strafrechter verleende Jolien M. de gunst van de opschorting.

Op 27 maart 2017 was Jolien M. op een zitting van de politierechter aanwezig, samen met haar ondertussen ex-partner. Voor de zoveelste keer moest hij zich verantwoorden voor het rijden zonder rijbewijs, zij omdat ze hem een voertuig ter beschikking stelde terwijl ze wist dat hij geen rijbewijs meer had. M. uitte luid haar ongenoegen, zelfs tijdens de zaak van haar ex. Ook toen ze zelf op het beklaagdenbankje moest plaatsnemen, begon ze opnieuw luidkeels te roepen en te tieren. De politierechter moest zelfs de zitting even schorsen om de gemoederen opnieuw te bedaren. “Als ik je tegenkom, zal ik je keel dichtknijpen”, slingerde M. politierechter Hoste nog naar het hoofd. Genoeg voor de aanwezige openbare aanklager om een pv voor een zittingsmisdrijf op te maken. “Ze heeft een bipolaire stoornis die zich in stresssituaties nog meer manifesteert”, pleitte advocaat Filip De Reuse. “Op dit ogenblik is ze in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen voor een behandeling.” Tot een vrijspraak kwam het niet, en ook een opschorting vond de rechter eigenlijk een slecht maatschappelijk signaal. Maar haar behandeling en excuses deden de balans toch in het voordeel van M. overhellen.