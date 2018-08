"Alles mag, behalve vrouwen ambeteren" MELDPUNT VOOR SEKSUELE INTIMIDATIE OP KAMPING KITSCH JOYCE MESDAG

23 augustus 2018

02u29 0 Kortrijk Kamping Kitsch Club verwacht zaterdag 20.000 bezoekers. Opvallendste nieuwigheid is een meldpunt voor seksuele intimidatie. Maar ook extra camera's en security moeten handtastelijkheden voorkomen. Vorig jaar schreef een bezoekster een open brief nadat ze door meerdere mannen werd betast.

De bezoekster wond er in de brief geen doekjes om. 'Ik werd langs alle kanten bepoteld, mannen grepen zomaar mijn borsten vast. Om het even wat er op mijn lijf geschreven staat, niets geeft een free pass om het ongevraagd te bepotelen.' Organisator John Noseda beloofde toen extra maatregelen om dergelijke incidenten te vermijden, en die komen er nu. "Het is niet evident om zoiets aan te pakken", zegt Noseda. "Aan de ingang kan je bezoekers controleren op wapens en drugs, maar je kan niet op mensen hun gezicht lezen dat ze van plan zijn om vrouwen te betasten." Er komt dus een meldpunt op het terrein waar bezoekers terecht zullen kunnen met klachten over seksuele intimidatie. "Twee medewerkers zullen die post bemannen, en zij zullen rechtstreeks in verbinding staan met de politie en de security. Wie zich ongemakkelijk voelt door het gedrag van andere bezoekers, kan dat melden. Indien nodig zullen pretbedervers van het festivalterrein verwijderd worden."





Ook dubbel zoveel agenten

De beveiliging is al lang in kannen en kruiken. "In samenspraak met de politie zetten wij dubbel zoveel securityagenten in als vorig jaar, in totaal tachtig, en de politie zal dubbel zoveel agenten inzetten, in totaal 150. Verspreid over het terrein komen acht camera's die het hele festivalterrein in beeld zullen brengen. Een zware investering die festivals onder de 40.000 bezoekers normaal niet doen, maar die we er graag bijnemen. De beelden zullen van op een centraal punt bekeken worden. Deze maatregelen komen de veiligheid in het algemeen uiteraard ten goede, maar ze zijn er in de eerste plaats om handtastelijkheden in de kiem te smoren. 'Alles kan en alles mag' is ons motto , maar het moet leuk blijven voor iedereen, en met respect voor elkaar. Vrouwen ambeteren mag níet."





De organisatie verwacht 20.000 bezoekers, een flinke stijging ten opzichte van de 13.000 vorig jaar. "We pakken uit met vier extra podia. Er komt een Patserpodium naar de film van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Zij zullen het podium 'hosten' en brengen het decor en acteurs mee. Er komt een stage met worstelmatchen. Daarnaast komen er acht brandweerwagens van Aalst Carnaval waarop dj's plaatjes zullen draaien."





Parkeren wordt moeilijk. "Overal is er een parkeerverbod. Parkeren kan aan Kortrijk Xpo, waar de hele dag pendelbussen naartoe zullen rijden."