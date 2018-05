"Alleen opening mocht wat grootser" ZEKER 230.000 BEZOEKERS VOOR SINKSENFEESTEN JOYCE MESDAG

22 mei 2018

02u33 0 Kortrijk Hoeveel bezoekers er precies naar Kortrijk zijn afgezakt voor de Sinksenfeesten, is nog niet duidelijk, maar het zijn er minstens evenveel als vorig jaar. De bezoekers waren laaiend enthousiast, al waren de meningen over het openingsspektakel verdeeld. Het vuurwerk kon wél iedereen bekoren.

Hoeveel bezoekers de Sinksenfeesten precies naar Kortrijk hebben gelokt, zal pas in de loop van deze week meegedeeld worden. "We baseren ons op cijfers via gsm-tracking", zegt schepen Arne Vandendriessche. "We krijgen die pas binnen een paar dagen. Wat we wel al weten: de verkoop van onze FIK-jetons is hoger dan vorig jaar, dus we gaan ervan uit dat we op minstens evenveel bezoekers zullen afklokken als vorig jaar, toen er ongeveer 230.000 mensen naar Kortrijk kwamen."





Een van de hoogtepunten dit weekend was het openingsspektakel zaterdagavond, waarvoor zo'n 4.000 bezoekers opdaagden. 100.000 euro werd in het spektakel geïnvesteerd, maar een pak bezoekers keerden niettemin teleurgesteld terug naar huis. "Ik ben wel wat ontgoocheld", zegt Caroline Loosveldt uit Heule. "Ik had het iets spectaculairder verwacht." Jared Beelprez uit Rollegem en Simon D'haenens uit Kortrijk begrepen het zelfs niet zo goed. "Het was niet echt ons ding. Maar het einde, met het vuurwerk, was wel geslaagd." Schepen Arne Vandendriessche: "De meningen waren inderdaad wat verdeeld. De ene bezoeker was laaiend enthousiast, de andere dan weer ontgoocheld. Ik merk dat het vooral afhankelijk was van de plaats waar de bezoekers stonden. Het openingsspektakel was mooi, maar misschien wat te minimalistisch om ver te reiken. Het slot, met het vuurwerk, viel dan wél weer bij iedereen in de smaak."





Ook voor de kinderen

Uiteraard was er nog veel meer te beleven. Op tientallen locaties verspreid in de stad werden kleine en grote feestjes gebouwd. Het gloednieuwe festival 'Sand Tropez' op het Conservatoriumplein bracht alleen al 4.000 bezoekers op de been. Op het Schouwburgplein zorgde Bockor Rock Festival dan weer voor ambiance. Gezinnen met kinderen konden vooral hun gading in het Begijnhofpark. Cilou Gouwy (2,5) legde samen met mama Hanne Rabet uit Kortrijk een hindernissenparcours af. "Maandag is onze vaste afspraak voor de Sinksenfeesten omdat er dan vooral veel te doen is voor de kindjes." De zusjes Pulu en Dukdik uit Woesten waagden zich aan een bierbakkentoren. "Superleuk."





Hier en daar passeerde wel een verzuchting over het vele lawaai. "Hoeveel klachten we de voorbije dagen binnenkregen, zal pas morgen (vandaag nvdr.) duidelijk zijn. Maar de eerste signalen zijn positief: het was een drukke, maar rustige editie", zegt schepen Vandendriessche. De Sinksenfeesten blijven trouwens sowieso een vierdaags evenement. "We willen vooral blijven inzetten op kwaliteit."