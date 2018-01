"Algemeen noodnummer voor rouwenden is primeur" VZW SAYING GOODBYE START GRATIS TELEFOON- EN CHATLIJN VANAF 1 MAART XAVIER COPPENS

22 januari 2018

02u32 2 Kortrijk Wie rouwt om een overleden dierbare, kan vanaf 1 maart terecht op een gratis telefoon- en chatlijn. "Veel mensen die hulp kunnen gebruiken bij het verwerken van een verlies, weten niet waar ze kunnen aankloppen. Wij zullen mensen doorverwijzen naar de juiste organisatie. De lotgenotenlijn wordt een primeur in België", zegt bezieler Hans Haspeslagh, ondervoorzitter van de vzw Saying Goodbye.

Voor wie een dierbare verliest, staat de wereld even stil. De weg vinden naar hulpverlening loopt in België helaas niet van een leien dakje. "Wie rouwt, weet vaak niet waar hij terechtkan voor hulp bij het verwerkingsproces. Verenigingen die aan rouwbegeleiding doen, merken dat er nood is aan een algemeen nummer. Het was echter wachten op diegene die als eerste initiatief zou nemen", zegt Hans Haspeslagh, begrafenisondernemer en ondervoorzitter van vzw Saying Goodbye, die rouwkampen voor kinderen organiseert. Hans Haspeslagh ontdekte dat er in België geen enkele hulplijn bestaat om rouwenden door te verwijzen naar de juiste organisatie.





"Er zijn wel 177 hulplijnen en enkele verenigingen die aan rouwbegeleiding doen, maar een algemeen noodnummer is er niet. En dus pakken wij met de vzw Saying Goodbye vanaf 1 maart uit met een gratis telefoonnummer, een 0800-lijn dus en een chatlijn. We gaan hiervoor in zee met JSM-communications, een onafhankelijk adviesbureau voor telecommunicatie uit Kortrijk, dat het onlineplatform gratis operationeel zal maken", gaat Haspeslagh verder. Aan de hand van de gratis telefoon- en chatlijn wil de vzw de drempel verlagen voor wie hulp nodig heeft bij het verwerken van een overlijden.





Tussenpersoon

Maar een telefoon- en chatlijn zeven dagen op zeven bemannen, wordt een zware investering, beseft Hans.





"Dankzij De Warmste Week kregen wij in totaal 12.500 euro aan giften. Met dat bedrag kunnen we een jaar lang de lotgenotenlijn bemannen. In eerste instantie zullen de drie bestuursleden de chatlijn en telefoon bemannen, maar enkele vrijwilligers van onze vzw volgen nu al een korte opleiding. En we gaan ook nieuwe vrijwilligers rekruteren. We zullen mensen doorverwijzen naar de juiste organisatie. Het is niet meteen de bedoeling om zelf aan hulpverlening te doen."





Lotgenotenlijn

De lotgenotenlijn werd gisteren voorgesteld aan de vrijwilligers en ouders van de kinderen die meegingen op rouwkamp met vzw Saying Goodbye. "Dat wordt een waardevol project", meent Kimberly Demuynck uit Waregem. "Mijn zoon Giovanni Debrabandere (7) verloor zes jaar geleden zijn papa Jeffrey bij een motorongeval. De eerste maanden na zijn overlijden had ik hulp nodig, maar ik wist niet waar ik die kon vinden. Na zes jaar heb ik nog altijd hulp nodig, maar die krijg ik nu via Saying Goodbye. Dankzij de lotgenotenlijn zullen rouwenden meteen de juiste hulp kunnen krijgen. Zelf ben ik ook van plan om de lijn te helpen bemannen." De 0800-lijn zal elke dag van 8 uur tot 20 uur beschikbaar zijn en de chatlijn elke avond van 18 tot 22 uur. Bellen of chatten kan vanaf 1 maart, maar vandaag of morgen gaat de Facebookpagina 'Lotgenotenlijn' al online. Het telefoonnummer van de vzw is nog niet bekend.