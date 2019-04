‘Aan tafel!’: voedertijd is begonnen voor het slechtvalkjong Joyce Mesdag

19 april 2019

Het gaat goed met het pasgeboren slechtvalkenjong boven in de Sint-Maartenskerktoren in Kortrijk. Op beelden van de webcam die er bij werd geplaatst, is te zien hoe de ouders voortdurend af en aan vliegen met eten, om de kleine te voederen. De prooien die ze vangen worden minutieus in kleine stukjes gereten, zodat het jong het voedsel kan binnen werken.

Slechtvalken Emma en Maarten werden afgelopen woensdag ouders. Het zag er even niet goed uit, want ze hadden twee van hun drie eieren op gegeten en het was niet eens zeker dat het derde ei was bevrucht.

Je kan de beelden bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=F4q2Ot_97eI