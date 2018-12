Zwarte vlaggen tegen komst megakippenstal DSS

27 december 2018

14u16 0 Kortessem De buurtbewoners van de Kortessemse Vinckenroyestraat hangen zwarte vlaggen uit om te protesteren tegen de komst van 180.000 slachtkippen van het aanpalend veeteeltbedrijf Roebben. De buurt vreest geuroverlast en fijn stof.

Het geplande slachtkippenproject op de Vinckenroyestraat in Kortessem omvat de uitbreiding en de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning bij het veeteeltbedrijf Roebben. De eigenaar wil in de zomer van 2019 starten met de bouw van twee nieuwe stallen, aanpalend aan de huidige stallingen. Om het landbouwbedrijf leefbaar te houden, is uitbreiding noodzakelijk. Ze gaan van 79.200 naar 177.330 slachtkuikens.

Steenworp

De buurtbewoners die op een steenworp van het veeteeltbedrijf wonen vrezen de impact van de geuroverlast en het fijn stof op hun gezondheid. Er zijn pamfletten rondgedeeld en er is een Facebookpagina actief. De buurt hoopt dat hun bezwaren gehoord zullen worden.

Op 3 januari is er om 20 uur een infovergadering in CC Mozaïek in Kortessem. “Momenteel wordt het dossier voorbereid dat in januari naar het college komt. Pas dan worden er besluiten genomen.”, zegt burgemeester Tom Thijsen.