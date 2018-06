Trio probeerde advocaat af te persen 28 juni 2018

02u37 1 Kortessem Een Italiaan van 48 jaar, die in de cel zit voor andere feiten, is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot twintig maanden cel omdat hij een advocaat uit Kortessem heeft proberen af te persen.

Zijn 23-jarige zoon uit Maasmechelen werd veroordeeld tot tien maanden. Een 23-jarige kompaan uit Kinrooi moet zestien maanden brommen. Aan de advocaat zijn ze 750 euro schadevergoeding verschuldigd.





Brief

De advocaat werd op 13 maart 2016 opgebeld voor een dringende afspraak. Hij zei dat dit niet kon op een zondag. Toen de man zich de volgende dag aanbood op het kantoor van de advocaat legde hij hem een brief voor van een man die de advocaat eerder verdedigd had. In de brief stond dat de advocaat zijn voormalige cliënt dertigduizend euro beloofd had en dat hij die nu moest ophoesten. De man die de brief had overhandigd was gestuurd door de zoon van zijn voormalige cliënt.





De advocaat joeg de afperser zijn kantoor uit en diende klacht tegen hem in. (JEK)