Politie vat drie drugsdealers in Kortessem Toon Royackers

11 april 2019

14u50 0 Kortessem Twee mannen en een vrouw zijn afgelopen weekend door de politie van het kanton Borgloon opgepakt, op verdenking van drugshandel. De drie liepen tegen de lamp toen een anonieme ploeg hun auto controleerde in Kortessem.

In hun wagen troffen de speurders dealershoeveelheden drugs en een grote som geld aan. De 26-jarige bestuurder uit Tongeren was al geen onbekende voor de politie en het gerecht. Zijn 27-jarige passagier had geen vast adres. Uit het onderzoek bleek wel dat hij geregeld bij een 45-jarige vrouw uit Kortessem verbleef. Ook zij was reeds gekend bij de politie.

Bij een huiszoeking werd in het appartement van de 45-jarige vrouw, vond de politie restanten van drugs en voorwerpen waarin voordien drugs verpakt waren. Ook werd een som geld gevonden. Vermoedelijk gaat het om de opbrengst van hun drugshandel. De drie verdachten werden intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren. De 27-jarige man zonder vast adres werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis van Hasselt. De twee andere verdachten werden onder strenge voorwaarden weer vrijgelaten. De wagen waarin de drugs gevonden werd, en het geld zijn in beslag genomen.