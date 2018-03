Nachtje cel voor twee studenten 31 maart 2018

03u14 0

De Leuvense politie heeft gisterenochtend twee dronken mannen van straat geplukt, onder wie een 21-jarige man uit Kortessem, die even na middernacht problemen had veroorzaakt op de Oude Markt. Tijdens een controle gaf hij bovendien een valse naam en geboortedatum op. Omdat hij niet wilde meewerken werd hij meegenomen naar het commissariaat. Daar moest hij de rest van de nacht in de cel ontnuchteren. (SVDL)