Motor in twee na klap: bestuurder zwaargewond 13 februari 2018

03u06 0

Aan de Industrieweg in Kortessem is maandagnamiddag een motorrijder zwaargewond geraakt, na een ongeval tegen een vrachtwagen.





De motor werd door de klap weggeslingerd en belandde nog in de berm. De klap was zo hevig dat de motor zelfs in twee stukken brak. Het ongeval gebeurde omstreeks 16 uur, vlakbij het kruispunt met de Hasseltsesteenweg. Een ambulance en een MUG-team snelden meteen ter plaatse. De motorrijder uit Bilzen werd uiteindelijk met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





(RTZ)