Motard verliest onderbeen na botsing 24 juli 2018

02u30 0

In de Lievehereboomstraat in Kortessem zijn een motor en een kleine tractor met elkaar in botsing gekomen. De 66-jarige Motard Joseph W. uit Kortessem werd zwaargewond afgevoerd. Zijn onderbeen moest ter plaatse geamputeerd worden. De Lievehereboomstraat werd voor alle verkeer afgesloten wegens een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.





(MMM)