Loods van tuinaannemer vat vuur 01 februari 2018

Aan de Zammelenstraat in Zammelen is dinsdagavond laat brand uitgebroken in een loods van tuinaannemer Wirix.





Getuigen zagen omstreeks half twaalf plots een rookontwikkeling achter de woning. Even later stonden enkele containers met tuinmateriaal in de loods al in volle vuur. De vlammen ging ook even door het dak van de metalen constructie. Brandweerzone Zuid West Limburg kreeg het vuur snel onder controle. Daardoor was er geen gevaar meer voor overslag naar de aanpalende gebouwen. Het tuinmateriaal in de containers bleef wel lang smeulen, waardoor de brandweer tot diep in de nacht moest nablussen. (RTZ)