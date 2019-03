Land Rover gestolen, rekeningen geplunderd en een quasi lege kluis: oud-burgemeester Vliermaal zwaar opgelicht Dirk Selis

01 maart 2019

19u35 0 Kortessem De 43-jarige economielerares A. C. uit Vliermaal (Kortessem) zit al sinds vorige week donderdag in de gevangenis op verdenking van diefstal, schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Haar slachtoffer is Jos Werelds, de 88-jarige oud-burgemeester van Vliermaal.

De Kortessemse, een economielerares van 43, werd op de parking van haar school in Borgloon gearresteerd. Ze zou de 88-jarige Jos Werelds, de oud-burgemeester van Vliermaal onder meer zijn Land Rover afhandig hebben gemaakt. Ze zou ook zijn rekeningen en spaarboekjes hebben geplunderd. Volgens familie van de oud-burgemeester zou de vrouw een aanzienlijk bedrag uit zijn kluis hebben gestolen. Ze kocht zelfs een stuk grond waarbij de notaris rechtstreeks van Werelds zichtrekening werd betaald, nadat ze die rekening aanvulde met geld van zijn spaarboekjes.

Kerkfabriek

Tien jaar geleden was de vrouw die tot deze zomer de communicanten van Kortessem nog klaarstoomde voor hun vormsel, al het voorwerp van een gerechtelijke procedure die tegen haar was opgestart. A.C. lichtte de kerkfabriek van Vliermaal op voor tienduizenden euro’s. De voorzitter van de kerkfabriek Jos Wijnen: “Als schatbewaarder heeft zij onze kerkfabriek heel wat lichter gemaakt. Wij hebben een proces tegen haar ingespannen en zij is ook veroordeeld tot het terugbetalen van die gelden. Alleen, zij heeft niets meer waardoor wij nu ook voor de gerechtskosten moeten opdraaien. Tegen haar man loopt ook een proces. Die wil zijn pachtgelden al drie jaar niet meer betalen” Maar vreemd genoeg bleef A.C. verder het mooi weer maken in de kerkgemeenschap van Vliermaal.

Kwalijke Reputatie

A.C. was een zeer bezige bij. Naast leerkracht en schatbewaarder was zij ook expert water- en landbouwschade in bijberoep en lid van de milieuraad. Zij en haar echtgenoot geraakten zeer goed bevriend met Jos Werelds en zijn vriendin. Jos stond als oud-burgemeester nog hoog aangeschreven in het dorp en hij nam het vaak op voor zijn nieuwe vrienden die eerder een kwalijke reputatie genoten. Binnen de familie Werelds liepen de discussies over het koppel vaak zo hard op dat Jos stilaan van zijn familie vervreemde.

Kleindochter Liesbeth

Maar toen kleindochter Liesbeth deze zomer plots te horen kreeg dat haar bompa was opgenomen in het ziekenhuis, besloot ze hem toch op te zoeken. Maar ze ving bot bij de vriendin van haar grootvader. “Zijn vriendin vertelde me dat hij ‘zijn pak” aan het maken en dat hij wou met rust gelaten worden”, vertelt Liesbeth. “Maar toen ik plots A.C aan het stuur van mijn grootvaders witte Range Rover zag rijden en dat ook nog eens de nummerplaten waren veranderd, stapte ik naar de politie. Toen ik toch tot bij bompa geraakte, hield de brave man nog vol dat A.C. diezelfde auto van haar werk had gekregen. Toen ik naar zijn financiën vroeg, bleek dat ook daar alles in haar handen was gevallen. Hij had nog juist 500 euro op zijn rekening. Verder bleek de inhoud van de bankkluis waarin hij 150.000 euro en zijn testament bewaarde, verdwenen. Ik stootte ook op betalingen van handtassen, etentjes, kleedjes. Ik vond rekeninguittreksels van 15.000 euro, zogezegd met de mededeling van mijn bompa: ‘Bedankt voor de goede zorgen’, en een betaling van 7.000 euro om de was te doen tijdens zijn ziekenhuisverblijf. Bompa woont nu bij ons in en stelt het goed. Merkwaardig, vanaf het moment dat A.C. uit beeld was, ging het plots heel snel veel beter met bompa”, zegt Liesbeth.

Nog minstens 1 maand in de cel

Blijkbaar is er sindsdien nog meer aan het licht gekomen, en zou A.C. ook nog toenadering hebben gezocht tot andere oudere mensen. Vandaar dat ze vorige week woensdagochtend werd opgepakt op de parking van de school waar ze lesgeeft. “De vrouw werd na verhoor door de onderzoeksrechter in Tongeren aangehouden op verdenking van oplichting, diefstal, misbruik van vertrouwen en het gebruik van valse stukken. De raadkamer verlengde dinsdag haar aanhoudingsmandaat. A.C. zit dus nog zeker een maand in de cel”, bevestigt Pieter Strauven van Parket Limburg.