Kleuter (5) gewond bij klap tegen boom 17 februari 2018

Op de Baron de Heuschstraat in Kortessem is vrijdagochtend omstreeks half tien een bestuurster geslipt. Haar wagen gleed de berm in en knalde daar tegen een boom. Kato V. (5 ) uit Kortessem raakte lichtgewond. (RTZ)