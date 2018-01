Historische hoeve brandt uit 29 januari 2018

02u23 0 Kortessem Een hevige brand heeft zaterdagavond laat een historische hoeve vernield aan de Brandstraat in Guigoven bij Kortessem. Buurtbewoners zagen omstreeks 23.25 uur een rookontwikkeling rond het pand. Even later stond de hoeve al in lichterlaaie.

Zowel brandweerpost Hasselt als de collega's van Tongeren en Hoeselt snelden ter plaatse. Maar de vierkantshoeve uit 1810 bleek al reddeloos verloren. De hoeve was al niet meer bewoond, al had de eigenaar wel plannen voor een renovatie. Ze stond zelfs op de lijst van het bouwkundig erfgoed in Kortessem. De gemeente hield zondagavond nog een infobijeenkomst voor de onmiddellijke buurtbewoners, omdat in het pand nog asbest aanwezig was. Toch was het risico volgens de gemeente beperkt, en daarom werd alleen het terrein van de hoeve zelf afgesloten uit voorzorg. De gemeente trommelde zondag een deskundige op voor onderzoek. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. (RTZ)