Cyriel Konings (CD&V) komt na hertelling dan toch in gemeenteraad DSS

27 december 2018

14u56 0

Cyriel Konings (CD&V) komt na een hertelling door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dan toch in de Kortessemse gemeenteraad, en dus niet Jorden Jackers.

Het tiende en laatste zitje is dus voor Cyriel Konings met 569 naamstemmen in plaats van de vermeende 529 zoals het proces-verbaal van 14 oktober aangaf. Konings diende een individueel verzoekschrift bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen toen bleek dat hij in één van de vijf telbureaus opvallend weinig naamstemmen behaalde. Hij behaalde die veertiende oktober slechts 529 naamstemmen en eindigde hiermee als 12de van de CD&V’ers en viel dus uit de boot als gemeenteraadslid. Dat heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen nu dus rechtgezet. Jammer weliswaar voor de 35-jarige Jorden Jackers, die overigens een voortreffelijke job als fractieleider binnen het OCMW het erop had zitten.

Bevoegdheden

Er is nu ook witte rook wat betreft de verdeling van de bevoegdheden van de nieuwe bestuursploeg. Burgemeester Thijsen heeft Algemeen Beleid, Financiën, Onderwijs en Veiligheid. Miet Jorissen, vanaf 2022 vervangen door Alex Wouters, neemt Cultuur, Jeugd, Sport, Bibliotheek en Toerisme voor haar rekening. Camille Cuyx (Donald Martens vanaf 2022) wordt schepen van Omgeving en Openbare Werken. Ria Steegmans (Nicole Gielen vanaf 2022) wordt schepen van Sociale Zaken als voorzitter van het Bijzonder Comité. Luc Dullaers, de enige schepen voor N-VA, is bevoegd voor Economie, Wonen en Landbouw.