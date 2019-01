Breuk in Kortessemse N-VA Philtjens en Goddet richten nieuwe partij op DSS

11 januari 2019

18u11 0 Kortessem In Kortessem zijn schepenen Steffi Philtjens (30) en Christy Goddet (42) uit N-VA gestapt. De twee vrouwen gaan nu een nieuwe, onafhankelijke partij oprichten. Luc Dullaers (64) blijft nu het enige N-VA-raadslid en schepen in de nieuwe gemeenteraad.

De problemen binnen N-VA zijn ontstaan na de jongste verkiezingen. Terwijl coalitiepartner CD&V een absolute meerderheid behaalde (10 op 19 zetels), verloor N-VA twee van haar vier zetels. Alleen lijsttrekker Luc Dullaers en OCMW-voorzitter Steffi Philtjens wisten hun zetel veilig te stellen. De derde N-VA-schepen Christy Goddet viel buiten de prijzen.

Verschil in visie

“Het begin van de nieuwe legislatuur komt eraan, dus lijkt het moment aangebroken om klaarheid te scheppen. Er waren de verkiezingen, de coalitievorming die lang op zich heeft laten wachten en alles wat achter de schermen gebeurde. De kogel is ondertussen door de kerk en CD&V gaat opnieuw een coalitie vormen met N-VA. Gezien er binnen N-VA Kortessem echter een verschil in visie bestond over de toekomst van de partij en het water te diep bleek, hebben een aantal mensen - waaronder ik - besloten uit te partij te stappen en zich te verenigen in een nieuwe, onafhankelijke partij. Hierover zullen we de komende weken verder communiceren. We willen onze partij op een rustige, doordachte manier verder vorm geven", zegt Philtjens. “Uiteraard staan we nog altijd achter de thema’s die we naar voor hebben geschoven tijdens de verkiezingen. Wij zullen deze speerpunten verder proberen te verdedigen vanuit een nieuwe lokale partij. Daarbij zullen we ons verder inzetten voor Kortessem en haar inwoners. Trouwens, dat Dullaers mij gevraagd heeft of ik zes jaar schepen wou zijn? Nooit uit zijn mond mogen vernemen”, besluit Philtjens.