Bewoner betrapt inbreker Toon Royackers

17 maart 2019

Langs Kersendaelstraat in Vliermaal bij Kortessem is een dief zaterdagavond binnen gedrongen in een woning. Toen de bewoner omstreeks 21.25 uur thuis kwam, kon hij nog net één verdachte zien wegrennen. In het huis waren helaas al enkele juwelen verdwenen.