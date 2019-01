Agent staat terecht voor belaging ex-vrouw Redactie

31 januari 2019

13u03 0 Kortessem Een agent uit Vliermaal moest zich voor de strafrechter verantwoorden omdat hij zijn ex-vrouw in 2016 en 2017 verschillende keren belaagde en bedreigde. In maart 2016 bedreigde hij zijn ex tijdens een zware ruzie met een keukenmes. In juni zou hij haar hardhandig de autosleutels hebben afgenomen. Later volgden ook nog enkele dreigende posts op zijn Facebook profiel. In 2017 daagde hij ook verschillende keren op aan de schoolpoort om zijn dochter te kunnen zien. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Dit is geen belaging, hij wilde er alles aan doen om zijn dochtertje te kunnen zien.”

De ex-vrouw vroeg een schadevergoeding van 35.000 euro. Volgens haar had ze veel kosten gemaakt om zichzelf en haar dochter medisch te laten begeleiden. De advocaat van de agent weerlegde dat. Hij beschreef dat de agent gebroken was ten tijde van de feiten. Omdat hij zijn dochtertje niet meer mocht zien. “Die bedreiging met het mes was eigenlijk omdat hij zelf een einde wilde maken aan zijn leven. Hij is ook vrijwillig in begeleiding gegaan om zich te laten helpen. Mevrouw heeft al die tijd op een onredelijke manier geweigerd om hem zijn dochter te laten zien. Het wordt tijd dat zij de situatie op een andere manier bekijkt, in het belang van hun dochter. Ik heb al vaak meegemaakt dat kinderen op hun 18de zelf gaan uitzoeken of dat schrikbeeld dat van de andere partner werd opgehangen wel klopt en dat ze dan weglopen. Het is jammer maar mijn cliënt heeft nu het gevoel dat hij het moet opgeven en dat hij moet wachten tot zijn dochter oud genoeg is om haar alles uit te leggen.” Volgens hem was er geen sprake van belaging of bedreiging, want ook de Facebook posts plaatste de man op zijn eigen profiel, waar zijn ex eigenlijk geen toegang tot had. De aanklager kon zich akkoord verklaren met een opschorting van straf onder voorwaarden.

Vonnis volgt op 28 februari.