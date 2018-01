75 paarden staan doodsangsten uit DAK VLIEGT VAN MANEGE MARCO MARIOTTI

02u40 0 Marco Mariotti De helft van het dak van de manege vloog aan flarden. Kortessem De storm in Limburg heeft zowat het heel dak verwoest van manege Sint-Antoniushoeve in Kortessem. Uitbater Pascal Beunkens en zijn vrouw schoten in het holst van de nacht in actie om de vijfenzeventig aanwezige paarden te kalmeren. "Nooit meegemaakt. Het vuurwerk met oudjaar was er niets mee vergeleken."

Pascal Beunkens is nog onder de indruk als hij kijkt hoe de brandweer het dak probeert te herstellen. Maar de schade is aanzienlijk. Rond 4 uur beukte een windstoot in op de golfplaten panelen boven de manege, waarna de hel losbarstte. "Immense regen, en een hoop lawaai. Het was ongezien", vertelt Beunkens. "De wind kwam onder de platen terecht en tilde alles de lucht in. De panelen vlogen alle kanten op, wat heel wat geluid met zich meebracht." Beunkens en zijn vrouw schoten meteen in actie én probeerden vooral de vijfenzeventig paarden in bedwang te houden. "Je kan dat vergelijken met oudjaar. Als er dan vuurwork wordt afgeschoten, worden de paarden ook onrustig. Alleen was het nu veel feller en intenser. Meteen hebben we alle lichten aangedaan, begonnen we te babbelen tegen te dieren én zetten we muziek op. Zo zijn de dieren afgeleid én horen ze de knallen minder fel. We deelden ook meteen wat eten uit, zo worden ze rustig."





Marco Mariotti Pascal Beunkens slaagde er samen met zijn vrouw in om de vijfenzeventig paarden te kalmeren.

Nagels in zand

Toen de storm rond 7 uur ging liggen, werd de schade pas echt duidelijk. Zowat de helft van het dak raakte beschadigd, maar het volledige zand in de manege raakte vervuild. "Er zit héél wat puin, nagels en schroeven in die loskwamen door de storm. Je kan hier niet op trainen. Wellicht zal éérst het dak hersteld worden, en daarna al het zand moeten worden vervangen. Er viel ook een massa aan water, de kelders staan blank. We proberen nu alles weg te pompen." Voor de 285 leden die aangesloten zijn bij de manege, zal het even duren voor ze weer de piste op kunnen. "Zeker de rest van de week zal het gesloten zijn. De eigenaars kunnen hun paardje natuurlijk wel komen bezoeken, maar de piste is buiten gebruik." Volgens Beunkens kan hij zich geen ergere storm herinneren dan die van gisteren. "We zijn baten het hier al vijftien jaar uit, maar dit maakten we nog nooit mee. Een geluk dat we een tijdje geleden een deel van het dak hadden gerenoveerd, waardoor niet alles losschoot. Maar we zullen zo snel mogelijk alles aanpakken. Verder is het een verzekeringskwestie en moet de expert de schade opmeten. We krijgen gelukkig ook hulp van vrienden en familie."