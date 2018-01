Zwembad Zaventem dicht door probleem met hanglampen 02u27 0 Kortenberg Wie de komende dagen van plan was om te gaan zwemmen in het zwembad van Zaventem is eraan voor de moeite. Door een probleem met de hanglampen is het zwembad hoogstwaarschijnlijk tot eind deze maand dicht.

Enkele weken geleden bleek dat er iets aan de hand was met één van de hanglampen in zwembad De Motte in het gemeentelijk park van Zaventem. "De lamp kwam plots scheef te hangen", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). "Al snel bleek dat de bouten geroest waren. Uit voorzorg controleerden we ook alle andere hanglampen, die zowat twintig jaar geleden geplaatst werden. Omdat we het zekere voor het onzekere wilden nemen, schakelden we een erkend controlebureau in. Aangezien ook de bouten van de andere lampen aangetast waren, raadde de keurder ons aan om het zwembad te sluiten. Er mag dan wel geen direct gevaar zijn voor de zwemmers, toch besloten we het advies van het controlebureau te volgen. We willen namelijk niet het risico lopen dat één van die hanglampen toch naar beneden dondert."





En dus werd het zwembad maandagavond gesloten. Gisteren kwam een aannemer langs en werd beslist om de geroeste bouten te vervangen. Die werken starten begin volgende week. "Het zwembad zal hoogstwaarschijnlijk pas ten vroegste eind deze maand kunnen heropenen", aldus nog schepen Rennen. De gemeente zoekt intern een oplossing voor de vijftien werknemers van De Motte. (RDK)