Witte ballonnen voor overleden Jade (2) 03 september 2018

In de Klein Vilvoordestraat werden afgelopen zaterdag witte ballonnen opgelaten ter nagedachtenis van de 4-jarige Jade die op 4 mei het leven liet bij een zwaar ongeval op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Om 10.15 uur werd Jade van de weg gemaaid door een vrachtwagen die zich uiteindelijk in een ING-kantoor boorde. De bestuurder was de controle over het stuur verloren. Ook de vader van het kind werd van het voetpad gemaaid, maar hij overleefde de aanrijding. De witte ballonnen-actie werd georganiseerd door de steungroep die de ouders van Jade steunt sinds het ongeval. "De mensen konden een ballonkaartje kopen voor 5 euro. Bedankt aan iedereen die de afgelopen maanden klaar stond voor de ouders van Jade", zegt organisator Katrien Bormans. (BMK)