Werkgever vrijgesproken voor nalatigheid CELSTRAF VAN 8 MAANDEN MET UITSTEL VOOR DODELIJK ONGEVAL WOUTER HERTOGS

28 juni 2018

02u53 0 Kortenberg De 94-jarige Julien D.S. is veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden met uitstel voor het doodrijden van Michaël Elseviers (26). De man had de arbeider aangereden toen die uit een rioolput kroop, waarna de arbeider was overleden. Het arbeidsauditoraat had ook de werkgever van het slachtoffer vervolgd maar die werd door de rechtbank vrijgesproken.

Op 7 december 2015 overleed Michaël Elseviers uit Kortenberg aan het kruispunt van de Woluwelaan en de Stationsstraat. Hij voerde er reinigingswerken uit aan een de riolering. Toen hij uit de put kroop, werd hij 67 meter meegesleurd door de wagen van de 94-jarige Julien D.S. Pas 2,5 jaar later is de rechtbank tot een vonnis kunnen komen omtrent het dramatische ongeval. De man werd schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De rechter achtte hem verantwoordelijk voor het tragische ongeval. De bejaarde man maakte immers enkele fatale fouten. Zo had hij moeten zien dat er werken aan de gang waren op de Woluwelaan. Ondanks de gebaren en het geroep van omstaanders reed hij toch door waardoor het slachtoffer maar liefst 67 meter lang voortgesleept werd. Het openbaar ministerie had eerder ook verwezen naar mogelijke fouten van het slachtoffer -zoals vrachtwagens die niet voor de put geplaatst werden- maar de rechtbank veegde dit allemaal van tafel. "Enkel de beklaagde is schuldig aan dit drama", klonk het.





Afwezig

Een magere troost voor Patricia en Roland Elseviers, is dat de straf toch zwaarder is dan de gevorderde 3 maanden met uitstel. Hierop hadden ze tijdens de behandeling nog zeer emotioneel gereageerd. Het vonnis kwamen ze niet meer aanhoren. Sinds de dood van hun zoon zoeken ze regelmatig rust in het buitenland.





Ook beklaagde D.S. kwam opnieuw niet naar de zitting. Eerder stuurde hij twee keer zijn advocaat met een ziektebriefje, opnieuw tot grote ontgoocheling van de ouders. Naast zijn celstraf met uitstel werd ook een rijverbod van 1 jaar uitgesproken. Bovendien moet de man zijn theoretisch en praktisch examen opnieuw doen, net als medische en psychische testen. Een theoretische straf, want eerder had hij bij monde van zijn advocaat al gezegd dat hij sinds het ongeval niet meer reed.





Werkgever vrijgesproken

Ook werkgever Maxi Clean, waar Michaël werkzaam was, werd vervolgd. "Het slachtoffer was onvoldoende opgeleid en op de werf werd niet de nodige controle uitgeoefend", klonk het uit de mond van de arbeidsauditeur.





Het bedrijf riskeerde een boete van 6000 euro. De rechtbank sprak het echter vrij over heel de lijn. Het is nog niet bekend of D.S. in beroep gaat tegen het vonnis. Hiervoor heeft hij één maand de tijd.