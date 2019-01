Werken op voetpaden in drie straten RDK

09 januari 2019

Nu vrijdag start een aannemer in opdracht van Proximus met werken in de Lodewijk Maesstraat, de Kapellestraat en op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Het gaat voornamelijk om puntopeningen in de voetpaden. Die werken zullen relatief weinig hinder veroorzaken. In de Kapellestraat zal een parkeerverbod gelden en zal de rijbaan versmald worden van huisnummers 9 tot en met 11. De werken duren al zeker tot dinsdag 15 januari, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.