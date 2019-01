Werken Leuvensesteenweg 2 weken uitgesteld door sneeuw Robby Dierickx

30 januari 2019

09u32 0 Kortenberg De vervanging van de betonplaat op het middenvak van de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 575 is voor twee weken uitgesteld door de sneeuw. Er zal pas op woensdag 13 februari gewerkt worden.

De betonplaat had normaal gezien deze week vervangen moeten worden, maar het Agentschap Wegen en Verkeer besloot de werken uit te stellen door de aangekondigde sneeuw. Over twee weken start AWV – als de weersomstandigheden het dan toelaten – met de werkzaamheden. Ter hoogte van huisnummer 575 moet een betonplaat vervangen worden, waardoor de snelheid er naar 30 kilometer per uur verlaagd zal worden. Om de betonplaat uit te breken, moet de middelste rijstrook samen met de rijstrook richting Leuven afgesloten worden voor alle verkeer, dit om de veiligheid te garanderen van zowel de arbeiders al van de voorbijrijdende voertuigen.

Om de hinder binnen de perken te houden, zal de rijstrook richting Leuven pas om 10 uur afgesloten worden. De werken zullen slechts één dag duren, maar de daaropvolgende dagen moet het beton uitharden. Op woensdag 13 februari zullen verkeerslichten het verkeer langs de werfzone leiden. In de loop van maandag 18 februari wordt het middelste rijvak opnieuw opengesteld.