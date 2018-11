Week lang sleufwerken in Zonnewoud RDK

22 november 2018

08u47 0



In drie straten in de wijk Zonnewoud in Erps-Kwerps worden volgende week sleufwerken in de voetpaden en de bermen uitgevoerd. Concreet wordt vanaf maandag gewerkt in de Acaciastraat tussen huisnummers 2 en 4, de Donkerstraat nummer 29 en tussen huisnummers 67 en 71, en de Eikenstraat tussen huisnummers 56 en 64. De werken gebeuren in opdracht van Telenet en zijn noodzakelijk om storingen op het netwerk te herstellen. Het voetpad en de berm zullen niet toegankelijk zijn en er wordt een parkeerverbod ingesteld. Verwacht wordt dat de werken op vrijdag 30 november klaar zullen zijn. De gemeente benadrukt dat de vermelde data onder voorbehoud zijn van de weers- en andere omstandigheden.