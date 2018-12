Waterlek veroorzaakt gat in rijbaan in Kruisstraat ADPW

06 december 2018

In de Kruisstraat in Kortenberg is een groot waterlek ontstaan. Daardoor ontstond er ook een gat in de rijbaan. De Kruisstraat is op dit moment afgesloten tussen de Winkelstraat en de Driesstraat. Het verkeer moet daardoor plaatselijk omrijden. De gemeente en de politie vragen om de omleiding te respecteren. Het waterlek wordt zo snel mogelijk hersteld.