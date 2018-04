Waterellende Kruisstraat voorbij? NIEUWE LEIDING VOOR STRAAT DIE AL JAREN OM HAVERKLAP ZONDER WATER ZIT ROBBY DIERICKX

02u52 0 Kortenberg Na jaren van miserie voor de bewoners en de handelaars van de Kruisstraat in Everberg krijgt de straat eindelijk een nieuwe waterleiding. De voorbije jaren zat de buurt namelijk om de haverklap zonder water. Zo was het de laatste twee weken opnieuw drie keer prijs. De gemeente wil daar nu korte metten mee maken. "Eindelijk", zucht de buurt.

Afgelopen vrijdag zette het schepencollege van Kortenberg het licht op groen om de waterleiding in de Kruisstraat in Everberg volledig te laten vernieuwen door De Watergroep. "Die werken stonden eigenlijk niet op de planning, maar door de vele problemen waarmee we de laatste jaren te kampen kregen, is het absoluut noodzakelijk om nu in te grijpen", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA). "We kunnen het niet langer aanzien dat de straat om de haverklap afgesloten moet worden en dat de buurt zonder water komt te zitten. Nochtans werd de Kruisstraat zeven jaar geleden al vernieuwd, maar toen werd de waterleiding jammer genoeg niet aangepakt."





Enkel voetpad opbreken

Om de hinder voor de buurt te beperken, zal in twee fases gewerkt worden: een eerste fase betreft het deel van de Kruisstraat tussen het knooppunt met de Molenstraat en de Driesstraat, de tweede fase is het deel tussen de Driesstraat en de Winkelstraat. "Over deze hele zone zal de bestaande waterleiding vervangen worden", gaat Nevens verder. "Ook de aansluitingen van de woningen, waar de problemen zich het vaakst voordoen, worden vernieuwd. Momenteel zijn alle woningen in de straat aangesloten op één hoofdwaterleiding onder het wegdek, maar daar komt verandering in. Zo zullen nu twee waterleidingen onder beide voetpaden gelegd worden. Dit heeft als voordeel dat we indien er in de toekomst toch nog problemen zouden zijn met het water - al hopen we dat dat niet het geval zal zijn - alleen het voetpad moeten opbreken en niet het wegdek."





Eén rijvak open

Wanneer de werken uitgevoerd zullen worden, is nog niet duidelijk. "Dat kan nog voor het bouwverlof zijn, maar mogelijk pas erna", aldus nog de schepen. "Het is ook nog onduidelijk hoe men te werk zal gaan en of de straat volledig afgesloten zal worden. Ik zal er in ieder geval voor ijveren dat er toch steeds één rijvak vrij blijft zodat het verkeer nog door kan. Tegelijkertijd worden de elektriciteitsleidingen ondergronds gestoken en komt er nieuwe openbare verlichting."





In de buurt is men tevreden dat er eindelijk een structurele oplossing komt. "Dit had eigenlijk jaren geleden al moeten gebeuren", zegt Johan De Brier, die café De Vredezaal uitbaat. "We zijn het namelijk beu dat we om de haverklap zonder water komen te zitten. Daarom zijn deze werken broodnodig. Uiteraard hopen we dat alle problemen nadien van de baan zijn."