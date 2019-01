Wat zit er in de grond in Everberg? Zesde waterlek in één jaar in Kruisstraat Robby Dierickx

17 januari 2019

14u53 0 Kortenberg Het voorbije jaar kregen de inwoners van de Kruisstraat in Everberg met maar liefst zes waterlekken te kampen. Dat blijkt uit cijfers van De Watergroep. Telkens zaten tientallen woningen urenlang zonder water. Maar er is beterschap in zicht, want momenteel wordt de oude leiding vervangen door een nieuwe. Voor de bewoners is het nog even op de tanden bijten.

In april vorig jaar zette het toenmalige schepencollege van Kortenberg het licht op groen om de oude waterleiding in de Kruisstraat in Everberg door De Watergroep te laten vervangen. Dat die werken broodnodig zijn, blijkt nu uit cijfers van De Watergroep. Het voorbije jaar stelde men maar liefst zes waterlekken vast. De bewoners zaten dus gemiddeld om de twee maanden urenlang zonder water. Inmiddels is De Watergroep gestart met de vernieuwingswerken. “We zijn ondertussen al een maand bezig in de straat”, zegt Raissa Verstrynge. “De waterleidingen worden langs beide zijden van de straat vernieuwd. Verwacht wordt dat de werken nog twee maanden zullen duren.”

Water in sleuf

Donderdag zaten enkele woningen echter opnieuw korte tijd zonder water, al was er volgens De Watergroep niet echt sprake van een waterlek. “Wel werd bij het vernieuwen van de waterleiding vastgesteld dat er water in de sleuf terechtgekomen was, wat niet de bedoeling is”, aldus nog Raissa Verstrynge. “Onze wachtdienst is ter plaatse geweest en zag het water lopen, waarop de abonnees verwittigd werden. De leiding diende uiteindelijk niet afgesloten te worden.”

Schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld) hoopt dat alle woningen snel op de nieuwe waterleiding aangesloten kunnen worden. “Want de oude leiding zorgt om de haverklap voor problemen”, klinkt het. “De bewoners moeten dus nog even op hun tanden bijten, maar zodra de nieuwe leiding klaar is en alle huisaansluitingen in orde zijn, hopen we dat de problemen met het water definitief achter de rug zijn.”