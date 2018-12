Warmste Kerstmarkt brengt 5.000 euro op voor Casa Magnolia RDK

18 december 2018

08u55 0



5.000 euro: zoveel heeft de Warmste Kerstmarkt van het Welzijnshuis Kortenberg opgebracht. De opbrengst werd ondertussen al geschonken aan de vzw Casa Magnolia, die gezinnen met kinderen en jongeren met zware zorgnoden wil ondersteunen door het huishouden te verlichten met respijtzorg. De vzw zal het geschonken bedrag onder andere gebruiken om een mobiele snoezelruimte te bouwen. Het organiserende team van het Welzijnshuis was tevreden met de opbrengst. “Ondanks de regenachtige editie was gezelligheid troef en kunnen we met een resultaat van 5.000 euro zeer tevreden zijn”, klonk het achteraf.