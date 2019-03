Vrouw uit Kruisstraat sterft door co-intoxicatie ADPW

11 maart 2019

08u05 0

Een dame uit de Kruisstraat in Kortenberg is zondagavond om het leven gekomen door een co-intoxicatie. Dat heeft de brandweerzone Vlaams-Brabant West bevestigd. De brandweer werd omstreeks 20.30 uur opgeroepen naar de Kruisstraat. Eenmaal ter plaatse bleek alle hulp te laat te komen. Er zijn voorlopig nog geen details bekend over de leeftijd van de vrouw. Het is ook niet duidelijk of zij alleen in de woning was.