Vrouw op dievenpad met minderjarige dochter

Een 32-jarige vrouw uit Kortenberg is bij verstek veroordeeld tot een maand cel. Bibiche M. ging op 8 september 2014 op dievenpad bij een winkelfiliaal van Colruyt in Leuven, vergezeld van haar minderjarige dochter. Ze stak er een fles whiskey en een fles jenever in haar handtas, evenals een bus deo. Bij het verlaten van de winkel werd ze betrapt door de winkeldetective. Ze kreeg daarop een minnelijke schikking maar betaalde niet. De rechter veroordeelde haar tot een maand cel. De vrouw zelf daagde nooit op. Ze moet ook een boete van 156 euro. (KAR)