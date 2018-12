Vrouw aangehouden op verdenking van inbraak ADPW

04 december 2018

De buurman van een woning in de Engerstraat in Kortenberg werd maandagmiddag omstreeks 12.50 uur opgeschrikt door het inbraakalarm van de buren. De man ging een kijkje nemen en zag twee meisjes weggaan van de woning. Eentje stapte weg van het huis, de andere kwam uit de struiken gekropen. De buurman ging de jongedames achterna en sprak hen aan maar ze ontkenden dat ze iets verkeerds hadden gedaan. Er was nochtans via de achterdeur ingebroken in de woning aan de Engerstraat en twee kasten op de bovenverdieping waren doorzocht. De politie werd verwittigd en er werd ook een sms verstuurd via het Buurtinformatienetwerk (BIN). Een patrouille trof, na een tip van het lid van het BIN, een uur na de feiten een verdachte jonge vrouw aan in de buurt van het huis waar werd ingebroken. Haar schoenen en kleren waren nat en modderig en ze kon geen reden geven waarom ze in de buurt rondwandelde. De 19-jarige vrouw uit Marcinelle werd ook herkend door de buurman als één van de meisjes die hij bij het huis had gezien op het moment van de inbraak. Het parket vorderde de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met braak. De jongedame werd voorgeleid en aangehouden. De recherche van PZ HerKo onderzoekt of de jonge vrouw ook in verband kan gebracht worden met andere feiten.