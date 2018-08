Voetbalclub Standard Meerbeek serveert mosselen 22 augustus 2018

Voetbalclub Standaard Meerbeek organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 augustus haar jaarlijks mosselfeest. Op zaterdag is de keuken van 18 tot 21 uur geopend, op zondag is dat van 11.30 tot 14 uur en van 18 tot 20 uur. Het eetfestijn vindt in de kantine en in een tent plaats. Wie geen fan van mosselen is, kan ook vol-au-vent of een koude schotel bestellen. De opbrengst van het mosselfestijn gaat naar de werking van alle ploegen van Standaard Meerbeek. (RDK)