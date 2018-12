Vijf personeelsleden bedreigd met vuurwapen bij overval op Carrefour ADPW RDK

14 december 2018

15u05 0

Vanochtend werd de Carrefour Market aan de Maria Christinastraat in Kortenberg overvallen door twee gemaskerde mannen. “De mannen kwamen rond 8 uur toe aan de supermarkt. Ze waren gemaskerd door sjaals voor hun gezicht te binden en waren in het zwart gekleed. In de supermarkt waren al ongeveer twintig werknemers aanwezig. Vijf personen kwamen daadwerkelijk in contact met de overvallers. Ze verklaren dat ze op de knieën werden gezet en bedreigd met een vuurwapen”, zo meldt het Leuvense parket. Via de ingang aan de Leuvensesteenweg zijn de twee gewapende mannen de supermarkt binnen geraakt.

“Niemand raakte fysiek gewond maar de slachtoffers zijn onder de indruk van de gebeurtenissen. De overvallers konden geen buit maken. Er wordt momenteel onderzocht of er ook effectief gevuurd werd en wat de aard is van het wapen. De daders vluchtten weg voor de politie toekwam. De recherche van de lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg- onderzoekt de zaak en ook de federale gerechtelijke politie (FGP) en het labo kwamen ter plaatse. De twee gingen ervandoor in de richting van Leuven. Daarna verwittigde het personeel de politie. Zij hebben een onderzoek ingesteld en laten de bewakingscamera’s onderzoeken. De uitbaters waren onder de indruk van de feiten. Hun supermarkt bleef even gesloten, maar werd ondertussen toch terug geopend. Wat het tweetal bezield heeft, is vooralsnog onduidelijk.

Een buurtbewoner zag enkele politieauto’s toesnellen. “De politie was duidelijk bezig met een klopjacht te organiseren, maar naar wie of wat was mij volledig onduidelijk. Toen hoorde ik dat ze de Carrefour Market overvallen hebben. Straf, want ik ga daar normaal elke vrijdagochtend inkopen doen. Gelukkig heeft er niemand fysieke verwondingen opgelopen en is er geen geld gestolen”, zo meent de man. De politie ging met verschillende voertuigen op zoek naar de daders. Ook de nabijgelegen politie WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem) kwam ter hulp, maar uiteindelijk konden de daders niet gevat worden.

Enkele jaren geleden brak er nog brand uit in de opslagplaats voor droge voeding in de Carrefour Market. De opslagplaats van het warenhuis, twee woningen, twee flats in aanbouw en een dierenwinkel liepen toen zware schade op. Het magazijn van de Carrefour brandde volledig uit en moest worden heropgebouwd. Dat kostte zo’n honderdduizenden euro’s.