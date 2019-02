Vierdejaars Mater Dei nemen deel aan uniek muziekproject Yamaha Robby Dierickx

15 februari 2019

16u58 7 Kortenberg 24 leerlingen van de Mater Dei-school in Erps-Kwerps nemen sinds november deel aan een uniek project van muziekinstrumentenproducent Yamaha. Elke vrijdag bespelen ze samen met vier leerkrachten en directeur Joris Casteels blaasinstrumenten. Vrijdag konden de ouders hun kinderen aan het werk zien tijdens één van die lessen.

“In Duitsland en Polen zijn dergelijke lessen al langer ingeburgerd, maar in ons land zijn we momenteel de enige school waar het project loopt”, aldus een fiere Joris Casteels, directeur van de Mater Dei-school in Erps-Kwerps. “In het begin van het schooljaar vroegen we aan alle leerlingen van het vierde leerjaar wie wekelijks op vrijdag, na schooltijd, blaasinstrumenten wil bespelen. Met 24 deelnemers mogen we het gerust een enorm succes noemen. Sinds november komen we elke week samen om muziek te maken.”

De 24 kinderen krijgen telkens les van twee ervaren beroepsmuzikanten. Ook vier leerkrachten en de directeur nemen deel aan het project. Vrijdag konden de ouders hun kinderen voor het eerst aan het werk zien.